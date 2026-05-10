إصابة طالب بآلة حادة إثر مشاجرة أمام مدرسة فيديمين الثانوية في الفيوم

أُصيب طالب بجرح قطعي في الوجه والظهر؛ إثر مشاجرة نشبت مع زميله عقب انتهاء اليوم الدراسي أمام مدرسة فيديمين الثانوية، بقرية فيديمين التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وتبين أن خلافًا سابقًا بين الطالبين تجدد عقب خروجهما من المدرسة، قبل أن يتطور إلى مشاجرة، استعان خلالها أحد الطلاب بوالده، وقاما بالتعدي على الطالب المصاب باستخدام «سنجة»، ما تسبب في إصابته.

ونقل الطالب إلى مستشفى فيديمين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي خوفًا من تكرار مثل هذه الوقائع أمام المدارس.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ووالده؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهما على جهات التحقيق.