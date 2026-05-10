اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب في إيران لم تنته بعد مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب.

وقال نتنياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنته بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصب، يجب أن يتم نقله إلى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدخل وتنقله خارجا".

وتابع: "لقد أضعفنا جزءا كبيرا من ذلك، لكن كل هذه الأمور لا تزال موجودة، وهناك عمل يجب القيام به".

وأضاف: "لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، لكن ما قاله لي الرئيس الأمريكي هو: أريد الدخول إلى هناك، وأعتقد أن ذلك يمكن تنفيذه فعليًا، فهذه ليست المشكلة".