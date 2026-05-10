جيش الاحتلال يزعم قتل عناصر من نخبة حماس شكلت تهديدا لقواته في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل عناصر من نخبة حركة حماس وعناصر أخرى زعم أنها شكلت تهديدًا لقواته العاملة في قطاع غزة.

وذكر بيان للجيش: «حددت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية، عناصر مسلحة من حركة النخبة التابعة لحماس، كانوا يعملون على تنفيذ هجمات فورية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة».

وأضاف: «في حادثة أخرى، رصدت قوات اللواء القتالي "ها-ماخت" (14)، العاملة في شمال قطاع غزة، عنصرين مسلحين قاما بأعمال مشبوهة على الأرض في منطقة الخط الأصفر، واقتربا من القوات بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا».

وتابع: «في كلتا الحادثتين، قامت القوات الجوية، بتوجيه من القوات، بتصفية العنصرين لإزالة التهديد».

وادعى جيش الاحتلال، أنه اتُخذ إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوي.

وختم بالقول: «تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل على إزالة أي تهديد على الفور».