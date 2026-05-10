القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 61 سفينة تجارية ضمن محاصرة إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تحويل مسار 61 سفينة تجارية ضمن إجراءات فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.

وكتبت القيادة المركزية، عبر حسابها على منصة إكس: «تبحر المدمرة الأمريكية جون فين (DDG 113) خلف المدمرة الأمريكية ميليوس (DDG 69)، وحاملة الطائرات الأمريكية كارل براشير (T-AKE-7)، وحاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) في بحر العرب».

وأضافت: «يشارك أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية في فرض الحصار المفروض على إيران. وقد قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 61 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن لضمان الامتثال».

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي، مساء السبت، أنه يواصل حصاره البحري المفروض على إيران بشكل كامل، مؤكدًا أنه عطل 4 سفن إيرانية ومنعها من دخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها منذ 13 أبريل الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "يستمر فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل كامل".

في المقابل، ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، السبت، أنه في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مشروع الإجراء الاستراتيجي لإدارة مضيق هرمز، كشف محمد رضا رضائي كوچي رئيس مركز أبحاث البرلمان عن احتمال إنشاء هيكل وطني شبه مستقل لإدارة هذا الممر الحيوي.