ترقب لمصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع انطلاق زيارة ترامب إلى بكين

أفاد مصدر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لن تشهد تقدما كبيرا قبل لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني، شي جين بينج، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر أن أي تحرك في المفاوضات "سيعتمد على نتائج زيارة الرئيس ترامب إلى بكين".

وأشار المصدر إلى أنه "من المرجح جدا" أن يتواجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، يومي الخميس والجمعة، وهما اليومان اللذان يزور فيهما ترامب العاصمة الصينية بكين.

وأضاف المصدر أن مشاركة عراقجي في اجتماع "بريكس" تحمل أهمية كبيرة.

وختم المصدر بالقول: "ستكون الصين لاعبا مهما في ضمان استمرار الحوار".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن ترامب سيزور بكين من الأربعاء إلى الجمعة بدعوة من الرئيس الصيني، وهي أول زيارة لرئيس أمريكي إلى البلاد منذ عام 2017.

وأعلن ترامب في وقت سابق عن الزيارة، ولم تؤكد الصين زيارة الدولة إلا قبل وقت قصير من بدئها.

وخطط ترامب للسفر إلى الصين في نهاية مارس الماضي، لكن واشنطن طلبت من بكين تأجيل الزيارة لبضعة أسابيع، بسبب صراعها مع طهران.

وعُقد آخر لقاء بين ترامب وشي في كوريا الجنوبية في أكتوبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ويواجه أكبر اقتصادين في العالم صراعا تجاريا كبيرا.



