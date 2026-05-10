رئيس وزراء قطر: ندعم جهود باكستان لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطري ( قنا) اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المسؤول القطري عن تقدير بلاده لجهود باكستان وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وشدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

على الجانب الآخر، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" أن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن خالص تقدير باكستان لدعم قطر المتواصل والثابت لمبادرات السلام الباكستانية، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية الانخراط البناء من جميع الأطراف لضمان نجاح جهود السلام الجارية والحفاظ على الانسجام الإقليمي.

ونقل رئيس الوزراء تحياته إلى أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن تطلعه إلى الزيارة المرتقبة للأمير إلى باكستان.

وقال إن زيارة أمير قطر ستسهم في تعزيز وتوسيع الشراكة الراسخة والتعاون الثنائي بين باكستان وقطر.