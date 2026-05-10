مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في اشتباكات قبلية بأبين اليمنية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، اليوم الأحد ، في اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين في مديرية أحور الساحلية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، على خلفية خلافات مرتبطة بعمليات تهريب مهاجرين أفارقة عبر سواحل البلاد.

وقال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المواجهات اندلعت بين مسلحين من قبيلتي آل دحة وآل ربيع، إثر خلاف حول عائدات مالية مرتبطة بتهريب مهاجرين غير نظاميين قادمين من القرن الأفريقي.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص من قبيلة آل ربيع واثنين من قبيلة آل دحة، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأشار إلى أن خلافا بين عناصر من القبيلتين تنشط في عمليات استقبال وتهريب المهاجرين عبر الشريط الساحلي المطل على البحر العربي، تطور إلى مواجهات مسلحة.

ومؤخرا، شنت السلطات اليمنية حملات مداهمة على أوكار مهربي مهاجرين في محافظة أبين في سبيل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وحسب تقارير أممية، فقد وصل إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا اليمن خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 72 ألف شخص.

يشار إلى أن هؤلاء المهاجرين معظمهم من إثيوبيا، ويصلون إلى اليمن بطريقة غير نظامية في رحلات تهريب خطرة عبر البحر، أدت في بعض الأحيان إلى غرق وفقدان العديد منهم.

ويتخذ العديد منهم اليمن ممرا من أجل الوصول إلى دول الخليج في سبيل تحسين وضعهم المعيشي.

ويأتي استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن رغم إعلان السلطات في أكثر من مناسبة اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلد الذي يشهد حربا بين الحكومة الشرعية والحوثيين أسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.