سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر كانت دائما صوتا قويا للتعاون والدبلوماسية

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل واحدة من أقدم الروابط التاريخية في العالم، مشيرة إلى أن هذه العلاقة بدأت قبل الحضارتين الرومانية واليونانية، وامتدت عبر الإسكندرية ومن خلال العلماء العرب الذين حافظوا على المعرفة، بجانب التجار والعلماء والرحالة على ضفاف النيل، فضلًا عن بناة قناة السويس والدبلوماسيين الذين واصلوا الحوار في أصعب الظروف.

وأضافت "إيخهورست"، في كلمة ألقتها بمناسبة يوم أوروبا، اليوم الأحد، إن العلاقة بين مصر وأوروبا تتجاوز الفن والعمارة والتجارة والتراث التاريخي، مؤكدة أن الجانبين يرتبطان اليوم بشراكة حقيقية بين حضارتين عريقتين حافظتا على التواصل والتفاعل عبر آلاف السنين.

وتابعت أن مصر والاتحاد الأوروبي يجمعهما تعاون واسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والعلوم والدفاع والأمن، إلى جانب العمل المشترك في ملفات الطاقة والمياه والنقل والزراعة وتغير المناخ والابتكار والتصنيع والهجرة والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة بُنيت على أسس من القوة والمرونة والقدرة على الصمود، نتيجة استمرار التفاعل والتعاون بين الجانبين حتى في الأوقات الصعبة.

وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، شددت على أن الحروب الدائرة في غزة وأوكرانيا والسودان ولبنان والخليج وإيران، تمثل معاناة إنسانية حقيقية، مؤكدة تبني الاتحاد الأوروبي لما أعلنه عبد الفتاح السيسي بشأن عدم وجود حل عسكري للنزاعات الجارية في المنطقة.

وأكدت أن التاريخ المشترك والجغرافيا المشتركة بين ضفتي المتوسط أثبتا أن العنف نادرًا ما يكون حلًا دائمًا، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من الصراعات، داعية إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلى مبادئ الأمم المتحدة القائمة على السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن مصر كانت دائمًا صوتًا قويًا للتعاون والدبلوماسية، مشيرة إلى أن القاهرة تُبقي قنوات الحوار مفتوحة حتى في الأوقات التي يغلق فيها الآخرون أبوابهم، وأن الأمن والاستقرار الإقليميين لا يتجزآن بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الاتحاد من أجل المتوسط وميثاق المتوسط الجديد، بجانب العمل مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت أن الإنسان يظل في صميم الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السبعة والعشرين يستثمرون في التعليم والمهارات والمواهب وتكافؤ الفرص، إلى جانب دعم المجتمعات المنفتحة والحوار والازدهار المشترك.

واختتمت بالتأكيد على أهمية مواصلة هذا التفاعل المشترك، قائلة: «يوم أوروبا سعيد».