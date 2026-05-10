أبو الغيط يدين إستهداف الكويت والبحرين والإمارات والمياه الإقليمية لقطر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي.

وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصا على صلة بجهات أجنبية حاولوا تقويض أمن وإستقرار المملكة.

وأعرب أبو الغيط عن رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلميا.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية تحذير الأمين العام من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، معبرا عن تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرر اتخاذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.