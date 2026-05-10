حماس عن اغتيال مدير مباحث خان يونس: الاحتلال يستهدف المنظومة الشرطية لإرهاب شعبنا

قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الشرطية في قطاع غزة.

وأضافت في بيان، أن آخر معالم هذا الاستهداف كان اغتيال مدير شرطة المباحث في خان يونس جنوب قطاع غزة، واصفة الاستهداف بأنه «استمرار لجرائم وإرهاب العدو ضد الشعب الفلسطيني».

ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف العمل على إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى، وإعاقة أي جهود للتعافي ولإعادة مظاهر الحياة الطبيعية لقطاع غزة.

وذكرت حماس: «نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بضرورة وقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اليومية، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق في أكتوبر الماضي، وكذلك العمل على تقديم الحماية والإغاثة اللازمة لشعبنا الفلسطيني».

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل في عملية اغتيال نفذها الاحتلال قبل قليل بقصف مركبتهما في حي الأمل.

ويكثف جيش الاحتلال من وتيرة هجماته في قطاع غزة ضد عناصر الشرطة والأمن في غزة، بسبب تمسك إسرائيل بمطلب نزع سلاح حماس قبل الانتقال لبقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.