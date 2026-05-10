جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف جوية مشبوهة بمنطقة تواجد قواتنا جنوبي لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف جوية في منطقة تعمل فيها قواته بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي زريط وشومرا قبل قليل، تم إطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف جوية مشبوهة تم رصدها في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان».

وأضاف: «لم تُسجّل أي إصابات في صفوف قواتنا.. تم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة».

وتابع: «يُعدّ هذا انتهاكًا آخر لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل حزب الله».

وسبق أن أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأنه هاجم أكثر من 20 موقعًا لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان: «على مدار يوم الأحد، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أكثر من 20 بنية تحتية إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمقرات والمباني التي يستخدمها الجيش والتي ينطلق منها إرهابيون من منظمة حزب الله».



