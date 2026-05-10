جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 20 موقعا لحزب الله اللبناني

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأنه هاجم أكثر من 20 موقعًا لحزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان: «على مدار يوم الأحد، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أكثر من 20 بنية تحتية إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمقرات والمباني التي يستخدمها الجيش والتي ينطلق منها إرهابيون من منظمة حزب الله».

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارًا إلى بلدات لبنانية لدعوة سكانها لإخلائها.

وقال في بيان: «إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, جرجوع, سجد (جزين).. في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضده بقوة».

كما صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن "الجيش لم يُكلَّف بمهمة نزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن أهداف العمليات الحالية تتركز على منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع عمليات التسلل إلى منطقة الجليل.

وأضاف زامير، أن "الجيش يعمل على تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى تفكيك حزب الله"، مؤكدًا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية".