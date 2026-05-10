جيش الاحتلال يصدر إنذارا إلى بلدات لبنانية لإخلائها تمهيدا لمهاجمتها

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارًا إلى بلدات لبنانية لدعوة سكانها لإخلائها.

وقال في بيان: «إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, جرجوع, سجد (جزين).. في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضده بقوة».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة».

وتابع: «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر».

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, جرجوع, سجد (جزين)



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/2tjeJXJBBR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إن "الجيش لم يُكلَّف بمهمة نزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن أهداف العمليات الحالية تتركز على منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع عمليات التسلل إلى منطقة الجليل.

وأضاف زامير، أن "الجيش يعمل على تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى تفكيك حزب الله"، مؤكدًا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية".

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتقديم إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، إذ جدّد تأكيده على الحاجة إلى تعزيز القوات البشرية "بشكل فوري".