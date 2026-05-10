باكستان تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور كميات أكبر من الغاز القطري عبر مضيق هرمز

أجرت باكستان محادثات مع إيران للسماح بعبور عدد محدود من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز، وذلك في الوقت الذي مرت فيه أول شحنة من قطر عبر المضيق منذ بدء الحرب.

وغادرت السفينة وتحمل اسم "الخريطيات"، التي تم تحميلها في منشأة التصدير القطرية في رأس لفان في وقت سابق من هذا الشهر، مضيق هرمز، وتتواجد اليوم الأحد في بحر عُمان، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتظهر البيانات أن السفينة، التي تشير سجلاتها إلى أن باكستان هي وجهتها التالية، قد سلكت على ما يبدو المسار الشمالي المعتمد من طهران، والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر المضيق.

وأفادت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لتناولها محادثات سرية، بأن هذه الشحنة تعد جزءا من المفاوضات التي تجريها باكستان مع إيران بشأن السماح بمرور شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز، وذلك لتلبية الطلب العاجل.

واختارت باكستان مؤخرا عدم شراء الغاز الطبيعي المسال المرتفع التكلفة من السوق الفورية، مراهنة على إمكانية تأمين بعض الإمدادات من الشرق الأوسط.

ولم يرد المتحدث باسم شعبة البترول في الحكومة الباكستانية، ظفر عباس، على طلب التعليق بشكل فوري خارج ساعات العمل الرسمية، كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية كذلك