القناة 12 الإسرائيلية: حماس عادت للعمل بكامل طاقتها تقريبا في غزة


نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 10:24 م

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يرى ضرورة تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسئول أمني إسرائيلي، القول إن حركة حماس عادت تتصرف في القطاع وكأنها دولة ذات سيادة، كما عادت للعمل بكامل طاقتها تقريبًا في غزة، حسبما أوردته القناة عبر حسابها على تليجرام.

وبحسب القناة نفسها، فإنَّ مسئولين في إسرائيل يعتقدون أن المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قريب من الإعلان بأن إسرائيل لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار، بسبب أن حماس لا تنوي الالتزام بالاتفاق.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الوسطاء يحاولون إيجاد حل وسط.

