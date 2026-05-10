وزيرة الإسكان تشهد أعمال مشروع نفق ربط بحيرات مدينة العلمين الجديدة

شهدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير بمارينا 1 و2، ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو لالاالجنوبية، وأعمال تطوير مدخل مارينا 5، بجانب تفقد بوغاز منطقة 24، والممشى السياحي الرابط بين مارينا 5 ومارينا 7 بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، إذ أكدت ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ، وتكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة مارينا ورفع كفاءتها السياحية والخدمية.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح تفصيلي حول مشروع نفق ربط البحيرات، والذي يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا لتحسين حركة المياه والربط بين المسطحات المائية، إلى جانب مشروع بوغاز منطقة 24 بطول 220 مترًا لربط البحر بالبحيرات الداخلية ودعم التنمية السياحية بالمنطقة.