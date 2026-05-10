تسنيم عن مصدر: رد طهران على المقترح الأمريكي يتضمن إنهاء الحرب بكل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز

قال مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم، إنَّ التفاصيل التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول النص الإيراني المقترح بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير واقعية في جوانب مهمة.

وأضاف المصدر، أن النقاط التي أثارتها صحيفة وول ستريت جورنال بشأن قضية المواد النووية غير صحيحة، موضحًا أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب وضمان عدم تعرض إيران لهجوم آخر، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى، خلال أي تفاهم سياسي.

وأشار إلى أن النص الإيراني يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وإدارة إيران لمضيق هرمز في حال وفاء الولايات المتحدة بالتزامات معينة.

ولفت المصدر إلى أن إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيع التفاهم المبدئي يُعدّ من بين أولويات إيران، ونوه إلى أن طهران أكدت أيضًا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال 30 يومًا.

وأوضح أن نص إيران يتضمن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب اتفاق مبدئي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الإجراءات الأمريكية خلال هذه الفترة.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، تفاصيل الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة، بخصوص التوصل لاتفاق بين الطرفين حول الملف النووي ومضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقالت الصحيفة، إن إيران أرسلت رسميا ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي.

وأشارت إلى أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، موضحة أن طهران تقترح إنهاء القتال وبدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي.

ووفق الصحيفة، تقترح إيران ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا، كما تطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات.

وبحسب الصحيفة، إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما، وقالت إن الرد الإيراني يرفض تفكيك المنشآت النووية.



