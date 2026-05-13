الزمالك يدعو الرمادي لحضور النهائي الأفريقي

وجه مسؤولو نادي الزمالك الدعوة لأيمن الرمادي المدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي، والأسبق للأبيض، من أجل حضور مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام يوم السبت المقبل.

ويلتقي الزمالك على ملعب ستاد القاهرة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، سعيا لتعويض خسارته بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسؤولي الزمالك، بعد اللفتة الطيبة التي أظهرها الرمادي بدعمه للفريق، وما نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي من مساندة للفريق الذي سبق أن قاده لتحقيق لقب بطولة كأس مصر الموسم الماضي.

وكان الرمادي قد تولى المهمة بشكل مؤقت في ختام الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الكأس، قبل أن يترك موقعه الذي تولاه لاحقا في بداية الموسم الحالي البلجيكي يانيك فيريرا.