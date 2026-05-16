الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم في القدس المحتلة تصعيد خطير يجب وقفه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين لمدينة القدس المحتلة، وما رافقها من شعارات عنصرية وتحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يستهدف القدس، ومقدساتها، ووضعها القانوني والتاريخي القائم.

وأكدت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، أن هذه الممارسات الاستفزازية، وما رافقها من تحريض ومشاركة مباشرة من وزراء في حكومة الاحتلال المتطرفة، تُعد جزءا من مخطط الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة في القدس المحتلة، ضمن حرب إبادة وتهجير ومخططات متواصلة لتهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية المسيحية، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية.

كما أدانت، الإجراءات القمعية التي فرضتها قوات الاحتلال بحق المصلين الفلسطينيين وأبناء شعبنا، بما في ذلك إغلاق عدد من أبواب المسجد الأقصى، وفرض قيود مشددة على دخول المواطنين، وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية مغلقة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة وصول المصلين وإجبار العديد منهم على أداء الصلاة في الشوارع المحيطة.

وحذرت من خطورة هذه الانتهاكات المتواصلة وتداعياتها، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق مدينة القدس ومقدساتها، ومحاسبتهم، والعمل الجدي على إنهاء هذا الإجرام المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي جذر كل هذه الجرائم.