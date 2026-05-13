رفضت رابطة الدوري الرواندي لكرة القدم اعتبار نادي الهلال السوداني بطلًا للمسابقة في الموسم الجاري، وذلك بعد اقترابه من حسم اللقب بشكل رسمي.

ويواجه نادي الهلال فريق جاسوقي يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كيجالي بيليه، في مباراة مؤجلة من الدوري الرواندي الممتاز.

ويحتاج نادي الهلال للفوز أو التعادل فقط في مباراة اليوم، من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري الرواندي الممتاز، للموسم الجاري.

وجاء في بيان رسمي من رابطة الدوري الرواندي لكرة القدم: "تُعلن الرابطة أنه بعد مباراة الجولة 33 بين الهلال وجاسوقي يونايتد، والمقرر إقامتها اليوم، فإنه في حال فوز الهلال أو تعادله، سيتم منح النادي رسميًا الكأس الشرفية، والميداليات لموسم 2025/2026".

وحال تطبيق ذلك، سيتم اعتبار نادي الهلال بطلًا شرفيًا للدوري الرواندي الممتاز، فيما يُتوج فريق الجيش الرواندي، صاحب المركز الثاني، بالبطولة الرسمية.

ويشارك ناديا الهلال والمريخ السودانيين في الدوري الرواندي الممتاز هذا الموسم، نظرًا للأوضاع التي تشهدها بلادهما، بعدما سبق للفريقين المشاركة في الدوري الموريتاني من قبل.

ويحتل نادي الهلال السوداني المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الرواندي الممتاز، برصيد 70 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الجيش الرواندي، صاحب المركز الثاني، والذي خاض مباراة إضافية.