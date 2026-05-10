محمد رمضان: خسرت ماديا بسبب الابتعاد عن الدراما لكني مؤمن بفيلم أسد

أكد الفنان محمد رمضان، أنه يحرص دائمًا على متابعة آراء النقاد والصحفيين، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو إرضاء ضميره الفني وتقديم أعمال مختلفة بعيدًا عن التكرار.

وأوضح رمضان، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، اليوم الأحد، أنه منذ بداية مشواره الفني يتعامل مع النقد باعتباره عنصرًا مهمًا للتطوير، لافتًا إلى أنه لا يميل لتكرار نفسه في الأدوار التي يقدمها، وأن كل تجربة فنية يسعى لأن تكون مختلفة وتحمل تنوعًا في الأداء والشخصيات.

وتطرق إلى نجاح مسلسل «الأسطورة»، مؤكدًا أنه حقق صدى واسعًا ونجاحًا كبيرًا وقت عرضه، لكنه لا يفكر في إعادة تقديم نفس التجربة مرة أخرى، حرصًا على التجديد وتقديم أعمال جديدة.

كما أشار إلى أنه ابتعد عن الدراما خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا ذلك قرارًا يحمل تحديًا كبيرًا حتى لو ترتب عليه خسائر مادية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في أن فيلمه الجديد «أسد» سيحقق نجاحًا جماهيريًا قويًا عند طرحه.

وقال: «أغلى ممثل بيقول مش هشتغل دراما 3 سنين، ودي خسارة مادية بالنسبة لي، لكن أنا مؤمن إن فيلم أسد هيحقق نجاحًا جماهيريًا».