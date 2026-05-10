أكد تميم فارس، رئيس ديزني بلس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق المصرية تمثل واحدة من أهم ركائز استراتيجية «Disney بلس» في المنطقة العربية، ليس فقط بحجم جمهورها، ولكن لما تتمتع به مصر من ثقل ثقافي وتاريخ طويل مع السينما والترفيه العائلي.

وأوضح فارس، خلال حواره مع «الشروق»، أن المنصّة تتبنى فلسفة تقوم على تقديم تجربة «بطابع محلي وروح ديزني»، مشيرًا إلى أن النجاح في المنطقة لا يتحقق بمجرد توفير مكتبة عالمية، بل عبر فهم خصوصية الجمهور العربي، وخاصة المصري، الذي وصفه بأنه «جمهور عاشق للحكايات القوية مهما كانت لغتها».

وأشار إلى أن الدبلجة المصرية تمثل جزءًا أصيلًا من ذاكرة أجيال كاملة تربّت على أفلام ديزني الكلاسيكية، مستعيدًا ارتباط الجمهور بأعمال مثل The Lion King وAladdin وToy Story بأصوات نجوم مصريين، من بينهم محمد هنيدي، مؤكدًا حرص المنصّة على استمرار هذا القرب الثقافي عبر توفير الأعمال باللهجة المصرية إلى جانب العربية الفصحى.

ولفت إلى أن مصر لم تعد فقط متلقية للمحتوى العالمي، بل أصبحت حاضرة بقوة داخل الصناعة نفسها، مستشهدًا بالنجاح الذي حققه مسلسل Moon Knight، الذي حمل بصمة مصرية واضحة بقيادة المخرج محمد دياب، إلى جانب مشاركة أسماء مصرية مثل سارة جوهر وهشام نزيه.

وأكد أن «ديزني بلس» لا تنظر إلى نفسها باعتبارها مجرد منصة بث، بل كجزء من منظومة ترفيهية متكاملة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«دائرة ديزني»، حيث تبدأ الحكاية في السينما، ثم تنتقل إلى المنصّة، قبل أن تتحول إلى تجربة واقعية يعيشها الجمهور، كما حدث مع عروض «ديزني على الجليد» التي استضافتها القاهرة مؤخرًا وحققت تفاعلًا واسعًا بين العائلات المصرية.

وفيما يتعلق بسلوك المشاهدة، أوضح أن الجمهور المصري يتنقل بسلاسة بين المحتوى العربي والعالمي، لافتًا إلى أن الأعمال الكورية والتركية تحقق حضورًا متزايدًا في المنطقة، بالتوازي مع الشعبية المستمرة لإنتاجات مارفل وأفلام ديزني الكلاسيكية.

وشدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تشكيل اتجاهات المشاهدة، حيث تتحول بعض الأعمال إلى ظواهر جماهيرية عبر التفاعل الرقمي، لكنه أكد أن «القصة الجيدة» تظل العامل الحاسم في نجاح أي عمل واستمراره.

وحول المحتوى العائلي، أكد أن المنصّة تعتمد على فريق إقليمي متخصص لمراجعة المحتوى بما يتناسب مع القيم والثقافة العربية، مشددا على أن توفير تجربة آمنة وملائمة للعائلات في مصر والمنطقة يمثل أولوية أساسية.

وأشار إلى استمرار تطوير تجربة المشاهدة عبر تقنيات مثل 4K وDolby Atmos، وإتاحة المشاهدة عبر أجهزة متعددة، بينها PlayStation 5، إلى جانب العمل على تنظيم فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة داخل المنطقة، مع وجود خطط لتقديم مزيد من الأنشطة في مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم أن مصر ستظل سوقًا رئيسية في خطط «ديزني بلس»، لما تمتلكه من جمهور واسع التأثير وشغف حقيقي بالسينما والحكايات العابرة للأجيال، مشيرًا إلى أن المنصّة تراهن على هذا الارتباط الثقافي الممتد بين الجمهور المصري وعالم ديزني في تقديم تجارب أكثر قربًا خلال السنوات المقبلة.