المنتج عماد السيد أحمد ينفي وجود علاقة بين فيلم أسد وثورة علي بن محمد الفارسي

نفى المنتج عماد السيد أحمد، أحد منتجي فيلم "أسد"، كل ما يتردد عن أن قصة الفيلم تدور حول الثورة التي تزعمها محمد بن علي الفارسي، مؤكدًا أن القصة بعيدة كل البعد عن ذلك.

وأوضح أن القصة تدور في حقبة تاريخية حول شاب، يجسد دوره محمد رمضان، وفتاة تجسد دورها رزان مغربي، يقعان في الحب ويتزوجان سرًا، ثم تتحول قصتهما إلى صراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين، وتشتعل ثورة كبرى.

ويقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي، ويجسد دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، الذي يسعى لأن تصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية عام 1876، ويجسد دوره أحمد داش.

وأشار إلى أن تصوير الفيلم استغرق عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات Good Fellas وScope وBig Time، وتوزيع Empire، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في مصر يوم 14 من الشهر الجاري.

و"أسد" من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته علي قاسم وكامل الباشا وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك.