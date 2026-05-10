أرسنال ينجو من فخ وست هام بفوز صعب ويعزز صدارة البريميرليج

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مثير وصعب حققه على حصاب مضيفه وست هام بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ36 من المسابقة.

وواجه متصدر البريميرليج صعوبة بالغة في تخطي عقبة الجار اللندني، لينتظر 83 دقيقة حتى جاء الهدف الوحيد عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد.

وأهدر أرسنال عديد الفرص في الدقائق الأولى، بين تصديات حارس وست هام والعارضة، وإنقاذ دفاع "المطارق" من أمام خط المرمى، لكن "المدفعجية" لم يكونوا بنفس الشراسة الهجومية في نهاية الشوط.

وفقد أرسنال جهود مدافعه بن وايت في الدقيقة 28 للإصابة ليشارك بدلا منه الإسباني مارتن زوبيميندي والذي استبدله المدرب ميكيل أرتيتا في الشوط الثاني بحثا عن حل هجومي جديد حيث شارك الألماني كاي هافريتز.

وفي الدقيقة 83 نجح تروسارد في استغلال تمريرة البديل الآخر مارتن أوديجارد، ليسدد كرة أرضية قوية في الشباك اجتازت غابة السيقان الدفاعية من وست هام لتسكن الشباك أخيرا.

وكان وست هام قد أهدر بعض المحاولات الهامة من مرتدات سريعة لاسيما عن طريق جاريد بوين وكريسينسيو سامرفيل.

وشهدت الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع إثارة كبيرة بهدف لوست هام من متابعة لكرة عرضية أبعدها الدفاع، لكن العودة لتقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود مخالفة ضد الحارس ديفيد رايا

ورفع هذا الفوز رصيد أرسنال إلى 79 نقطة في الصدارة من 36 مباراة مقابل 72 نقطة لمانشستر سيتي الوصيف بـ74 نقطة من 35 نقطة.

أما وست هام فلديه 36 نقطة ليظل في منطقة الخطر، بالمركز الثامن عشر.