عبد الرحمن سامح يحقق ذهبية 50 متر حرة ببطولة إفريقيا للسباحة

حقق السباح عبد الرحمن سامح الميدالية الذهبية لسباق 50 متر حرة عمومي في بطولة إفريقيا للسباحة، والتي تقام في الجزائر.

وجاء عبد الرحمن سامح في المركز الأول بزمن مميز قدره 22.27 ثانية، ليحقق المركز الأول بكل جدارة واستحقاق، وفقًا للحساب الرسمي لموقع الاتحاد المصري للسباحة على موقع «فيسبوك».

جاء ذلك في إطار منافسات بطولة أفريقيا للسباحة المقامة بالجزائر، والتي تشهد تألقًا واضحًا لأبطال مصر في مختلف السباقات.

فيما حقق يوسف رمضان، السباح المصري، الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة رجال عمومي، في بطولة إفريقيا للسباحة والمقامة في الجزائر، ليرفع رصيده لخمس ميداليات في البطولة.

وأنهى يوسف رمضان نهائي 50 متر حرة في المركز الثالث بزمن 22.47 ثانية، خلف زميله عبد الرحمن سامح الذي فاز بالذهبية بزمن 22.27 ثانية، وبرادلي فينسنت من موريشيوس.

وأصبح رصيد يوسف رمضان في البطولة حتى الآن 5ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية تتابع بالإضافة لبرونزية 50 حرة

وجاءت ميدالياته الخمس في البطولة على النحو التالي:

ذهبية سباق 100 متر حرة بزمن 48.91 ثانية.

ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن 23.68 ثانية.

ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 52.36 ثانية.

فضية سباق 4×100 متر حرة رجال بزمن 3:21.36 دقائق.

برونزية سباق50 متر حرة بزمن 22.47 ثانية.