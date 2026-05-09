قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي بدأت بمباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في جامعة سنجور ببرج العرب، تحمل دلالات قوية، مشيرا إلى أن الرئيسين توجها عقب ذلك إلى مدينة الإسكندرية في جولة ميدانية وتفقدية شملت قلعة قايتباي وشوارع وكورنيش المدينة.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن المشهد الحالي بوجود الرئيسين في شوارع الإسكندرية وسط حفاوة بالغة من الأهالي يمثل «أمرا قويا جدًا ورسالة للعالم» أجمع.

وأضاف أن البرنامج تضمن إقامة حفل عشاء يقيمه الرئيس السيسي تكريما لنظيره الفرنسي على شواطئ الإسكندرية، موضحا أن الرئيسين سيبيتان في الإسكندرية قبل أن يتوجها الأحد إلى القارة الإفريقية.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيبدأ الأحد جولة إفريقية تشمل أوغندا وتنزانيا، والمشاركة في القمة الفرنسية مع الدول الإفريقية، مضيفا أن الرئيس الفرنسي «يحب مصر جدًا ودائما يتكلم عنها بشكل إيجابي ويتحدث بشكل متميز جدًا عن زيارته إلى مصر».

واستشهد بوصفه محافظة الإسكندرية بـ «الجنة» والتي أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين، موضحا أن مدينة الإسكندرية تشهد زحاما كبيرا نتيجة وجود حركة سياحية كثيفة جدًا بالمدينة من السياح الأجانب.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش افتتاح حرم جديد تابع لجامعة سنغور الفرانكوفونية، في مستهل جولة إفريقية يجريها ماكرون.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، إلى جانب السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أجريا جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية، وصولًا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية.