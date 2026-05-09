كينيا تخطط لفرض ضرائب على الهواتف المحمولة ورسوم مصرفية لجمع مليار دولار

تخطط كينيا، لفرض ضرائب على الهواتف المحمولة ورسوم الخدمات المصرفية للمساعدة في جمع ما يقارب مليار دولار من الإيرادات، في إطار جهودها لخفض العجز المالي إلى أدنى مستوى له منذ عقد ومواجهة تحديات الديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ووفقًا للمقترحات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الكينية، سيتم فرض ضريبة إنتاج بنسبة 25% على واردات الهواتف المحمولة، كما ستخضع العمليات المصرفية وخدمات المعاملات لضريبة.

وتتوقع وزارة الخزانة، أن تحقق حزمة المقترحات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية إيرادات بقيمة 120.3 مليار شلن كيني (نحو 931 مليون دولار)، ولدى النواب مهلة حتى نهاية يونيو لمراجعة هذه الإجراءات.

وتسعى حكومة الرئيس ويليام روتو، إلى تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 2.99 تريليون شلن في السنة المالية المقبلة، التي تتوقع خلالها إنفاق 4.79 تريليون شلن.