وزيرا خارجية السعودية وقطر يبحثان سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيا اليوم السبت، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقودها دول الخليج، لاحتواء التوترات المتصاعدة، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، خاصة مع استمرار القلق الدولي حيال أمن الملاحة والطاقة في الخليج.

وتكثفت مؤخرا الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران بعد المواجهات التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، وألقت بظلالها على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

وفي السياق ذاته، دعمت دول خليجية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشروع قرار مطروحاً أمام مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حركة السفن وإمدادات الطاقة.

ويتضمن مشروع القرار مطالب لإيران بوقف الهجمات، والامتناع عن زراعة الألغام البحرية أو فرض رسوم على عبور السفن في المضيق، إضافة إلى الكشف عن مواقع الألغام والمساهمة في عمليات نزعها.