قائد الجيش الجزائري: يتعين على الجزائر وفرنسا العمل معا لتجاوز مخلفات الماضي الاستعماري الأليم

دعا الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، بلاده وفرنسا لـ"العمل معا لتجاوز مخلفات الماضي الاستعماري الأليم".

واستقبل شنقريحة، اليوم السبت، الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية وقدماء المحاربين أليس روفو، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، تزامنا مع إحياء الجزائر لليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 81 لـ"مجازر 8 مايو 1946"، التي ارتكبتها القوات الفرنسية الاستعمارية بحق متظاهرين سلميين جزائريين طالبوا باستقلال بلادهم.

وحضر اللقاء، عن الوفد الجزائري كبار القادة العسكريين، وأعضاء الوفد الفرنسي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء، سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا حالة التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين. كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وأشار البيان، إلى أن الفريق أول سعيد شنقريحة، ألقى كلمة بالمناسبة قال فيها إن "مجازر8 مايو كانت محطة فارقة في تاريخ الجزائر الأزلي وفي مسار نضالها من أجل الحرية والانعتاق، حيث كان من حق الشعب الجزائري، الذي شارك وضحى في الحرب العالمية الثانية، أن يطالب بدولة مستقلة سيدة في قراراتها ومزدهرة بثرواتها".

وأضاف شنقريحة: "يتعين على البلدين ( الجزائر وفرنسا) العمل معا لتجاوز مخلفات هذا الماضي الاستعماري الأليم، دون نسيانه، والتطلع إلى مستقبل يسوده الاحترام المتبادل، والسعي سويا لتحقيق المصالح المشتركة، ورفع تحديات التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية".

وبدوره، استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، المسئولة الفرنسية، التي سلمته رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حضور السفير الفرنسي ستيفان روماتيه.