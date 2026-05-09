القناة 12 العبرية: إسرائيل تدعو واشنطن لاستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تتضمن استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران.

وذكرت القناة أن تقديرات داخل إسرائيل تشير إلى إمكانية تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، بما قد يدفع طهران إلى العودة إلى طاولة التفاوض تحت ضغوط كبيرة.

وفي أعقاب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، تشهد إسرائيل حالة استنفار قصوى على خلفية احتمالات تجدد المواجهات العسكرية.

وأشارت القناة إلى استمرار الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج النووي الإيراني، موضحة أن الطرفين لا يبديان رغبة في العودة إلى القتال، رغم اتساع الفجوات بينهما.

وأضافت أن إسرائيل تبدي مخاوف من احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لا يلبي الرؤية الإسرائيلية بشأن التعامل مع الملف الإيراني.

وبحسب القناة، نقلت جهات إسرائيلية رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين مفادها أن أي تصعيد عسكري جديد يجب أن يشمل استهداف مصادر الطاقة الإيرانية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: «إذا كنت لا تسقط النظام، فعلى الأقل اتركه مشلولًا»، في إشارة إلى أن إلحاق ضرر اقتصادي واسع قد يمثل، من وجهة النظر الإسرائيلية، بديلًا عن إسقاط النظام.

وأوضحت أن هذا الطرح يعكس توجهًا داخل إسرائيل يعتبر أن استهداف مصادر الطاقة يمثل المسار العملي لتحقيق مكاسب في المواجهة مع إيران، وفق ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.