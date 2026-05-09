ناقلة غاز قطرية تبحر باتجاه مضيق هرمز

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أنَّ ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية (الخريطيات) أبحرت اليوم السبت باتجاه مضيق هرمز بعد مغادرتها ميناء راس لفان في قطر في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان.

وفي حال عبورها سيكون ذلك أول عبور لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية للمضيق منذ بدء الحرب على إيران، وفق وكالة رويترز.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من شركة قطر للطاقة.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الطاقة الاستيعابية للناقلة، التي تديرها شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) وترفع علم جزر مارشال، 211986 مترا مكعبا.

وقال مصدر لرويترز في وقت سابق، إن الحرس الثوري الإيراني أوقف ناقلتي غاز طبيعي مسال قطريتين كانتا متجهتين نحو مضيق هرمز في السادس من أبريل نيسان، هما (الضعاين) و(رشيدة)، وأمرتهما بالبقاء في مكانهما دون تفسير.

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا.

وأدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف 12.8 مليون طن سنويا من الوقود لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.