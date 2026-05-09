مسئول بالخارجية الإيرانية: تلقينا ردا من أمريكا على مقترحنا بأنها لا تريد تصعيدا عسكريا

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله، اليوم السبت، إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبة واشنطن في أي تصعيد عسكري بالمنطقة.

وأوضح مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري، أن "أولويتنا هي وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ووقف القرصنة البحرية الأميركية"، على حد وصفه.

وتابع: "تلقينا رداً أمريكيا على المقترح الإيراني ونحن نقوم بدراسته"، مضيفاً: "نحن على اتصال مع جميع الدول المطلة على مضيق هرمز واقترحنا إنشاء ترتيبات أمنية بما فيها (مشروع أمل)"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.