قطر تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

أكدت قطر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، حسما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء ذلك في بيان قطر الذي ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع بصيغة أريا لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نظمته المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان ولاتفيا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.

وفي هذا السياق، أعربت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن إدانة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أراضي دولة"، ورفضها جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وتنفيذ حل الدولتين، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشارت إلى إدانة قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أشارت إلى إدانة قطر تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، داعية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.