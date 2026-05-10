موسكو تحيي يوم النصر بعرض عسكري مخفّض في الساحة الحمراء تحت حراسة أمنية مشددة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بدور بلاده في هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في عرض عسكري بالساحة الحمراء، لم يضم أسلحة ثقيلة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو، بينما حضر بوتين والعديد من القادة الأجانب العرض، الذي تم تقليص حجمه، رغم الإعلان عن هدنة لمدة ثلاثة أيام برعاية أمريكية مما خفف المخاوف بشأن احتمالات قيام أوكرانيا بمحاولة تعطيل الاحتفالات.

وحضر الاحتفالات في العاصمة الروسية ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، والقائد البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ورافقت الرئيس قوة أمنية كبيرة خلال ظهوره العلني، كما تم قطع خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وسار الجنود وطلبة الكليات العسكرية في عرض عسكري أمام بوتين، إلا أن العرض العسكري المعتاد الذي يتضمن دبابات وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى لم تتم إقامته هذه المرة بسبب الوضع الأمني المتوتر.

ورأى مراقبون أن العرض العسكري المخفض يعكس الوضع في الحرب، حيث تتعرض القوات الروسية لضغوط متزايدة من القوات الأوكرانية المدعومة بمساعدات عسكرية ومالية غربية ضخمة.

وكانت الأطراف قد اتفقت على وقف لإطلاق النار حتى 11 مايو/ أيار بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم السبت بخرق الهدنة، قائلة إن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عسكرية روسية وبنية تحتية مدنية بالمسيرات والمدفعية.

وذكر التقرير أن الهجمات طالت مناطق كالوجا وتولا وسمولينسك وكورسك وبريانسك وبيلجورود، بالإضافة إلى جمهورية الشيشان ومنطقتي ستافروبول وكراسنودار في جنوب روسيا.

ووضع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي، أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجندي المجهول خارج أسوار الكرملين مباشرة، لكنه ابتعد عن عرض الساحة الحمراء.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع بوتين في الكرملين، أعرب فيكو عن أسفه للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو والتي أعاقت التجارة، وشدد على أهمية إمدادات الطاقة الروسية لسلوفاكيا، بينما أشاد بوتين بسلوفاكيا لتكريمها ذكرى الجنود السوفييت الذين سقطوا.

وأمرت السلطات الروسية اليوم السبت، بفرض قيود على جميع خدمات الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية في العاصمة الروسية، بدعوى الحاجة لضمان السلامة العامة.

وشددت الحكومة الرقابة بشكل ممنهج على شبكة الإنترنت وأنشأت ضوابط صارمة بشكل متزايد على الأنشطة الإلكترونية ، مما تسبب في إثارة حالة من التذمر وتعبيرات نادرة عن الاستياء بشكل علني.