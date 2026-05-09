جيش الاحتلال: سلاح الجو اعترض هدفا جويا في جنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بأن سلاح الجو اعترض هدفًا جويًا تم التعرف عليه في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: «سلاح الجو اعترض هدفًا جويًا تم التعرف عليه في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وفقًا للسياسة، لم يتم تفعيل الإنذارات».

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن شنّ جيش الاحتلال غارتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا سيارتين على الطريق الساحلي بين العاصمة اللبنانية بيروت والجنوب، في منطقة السعديات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين – الشوف، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا داخلها.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2750 شخصا ونزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب البلاد.