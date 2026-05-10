انتحاري ومسلحون يقتلون 3 رجال شرطة في هجوم على نقطة أمنية شمال غربي باكستان

قالت الشرطة، إن انتحاريا وعدة مسلحين فجروا مركبة محملة بالمتفجرات قرب نقطة أمنية في شمال غرب باكستان مساء اليوم السبت، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالرصاص أسفرت عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة على الأقل.

وذكر زاهد خان المسئول بالشرطة، أن الهجوم وقع في منطقة بانو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان.

وأضاف أنه تم سماع دوي عدة انفجارات بعد الهجوم بوقت قصير، وأن عددا من المنازل القريبة والموقع الأمني انهارت بفعل قوة الانفجار.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل، وأشار إلى أن تبادل إطلاق النار ظل مستمرا، وأن بعض رجال الشرطة يعتقد أنهم أصيبوا أو حوصروا تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم على الفور.

لكن من المرجح أن تحوم الشبهات حول حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة المتحالفة معها، التي نفذت هجمات مشابهة من قبل. وشهدت باكستان تصاعدا في أعمال العنف المسلح خلال السنوات القليلة الماضية.