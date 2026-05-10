المتمردون يتهمون أمريكا بالفشل كوسيط للسلام في صراع الكونغو

قال المتمردون في الكونغو، إن الولايات المتحدة قد فشلت كوسيط في الجهود الرامية لإنهاء الصراع في شرق البلاد الغني بالمعادن، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لفتح المجال للحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية للاستفادة من الاحتياطيات الحيوية في المنطقة.

ووفقا لرسالة وجهها زعيم المتمردين الكونغوليين كورنيل نانجا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن واشنطن فشلت في الضغط على حكومة الكونغو بشأن انتهاكاتها المزعومة لالتزامات السلام.

وجرى التوقيع على الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، من قبل "تحالف نهر الكونغو"، الذي يضم جماعة "إم23" المتمردة المدعومة من رواندا.

وكانت الكونغو ورواندا، قد اتفقتا العام الماضي على اتفاق سلام بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد في شرق الكونغو؛ وهو اتفاق من شأنه تحديد شروط الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث وفتح المجال أمام صفقات تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة.