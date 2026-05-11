القضاء الإيراني: تنفيذ حكم الإعدام في عميل للموساد والمخابرات المركزية الأمريكية

أعلنت السلطة القضائية الإبرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى "عرفان شكورزادة"؛ لإدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، والتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في مجالي الاتصالات والاستخبارات.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين، بأن التحقيقات كشفت عن "استغلال المتهم لعمله في مؤسسة علمية وطنية متخصصة في الأقمار الصناعية، ليتم تجنيده عبر مشروع بحثي لصالح أجهزة استخبارات معادية، شملت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الصهيوني".

ووفقا لملف القضية واعترافات المدان، "فقد تواصل مع الموساد عبر ثلاث مراحل، وتوسطتها مرحلة تواصل مع المخابرات المركزية الأمريكية؛ حيث قدم معلومات سرية تضمنت بيانات الموظفين وتفاصيل المشاريع وأرقام الهواتف وصورا من داخل مقر العمل، وذلك مقابل مبالغ مالية بالعملة الرقمية وسعيا للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة".

وكشفت التحقيقات، عن "تلقي المتهم تعليمات أمنية صارمة من ضابط الموساد، منها: التكتم التام، تجنب السفر، سحب الأموال على دفعات، استخدام هاتف دون شريحة والاتصال عبر شبكات الـواي فاي، مسح الرسائل بصفة دورية، وعدم اصطحاب الهاتف إلى مقر العمل".

وأقر المتهم، بأنه "خلال عدوان يونيو 2025، طلب منه ضابط الموساد تحديد موقع منزل والده، بذريعة تحذيره مسبقا من أي هجمات صاروخية قد تستهدف محيط إقامته".

واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد فترة من الرصد والمتابعة، وأُدين بناء على اعترافاته وما وُجد في حوزته من وثائق ومعلومات في هاتفه وسجل مكالماته وحاسوبه.

وذكرت (إرنا)، أن الحكم تم تنفيذه صباح اليوم الاثنين، عقب مصادقة المحكمة العليا عليه واستكمال الإجراءات القانونية.