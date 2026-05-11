جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لإخلاء 9 بلدات بجنوب لبنان

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن "العدو وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى الريحان (جزين)، وجرجوع، وکفررمان، والنميرية، وعربصاليم، والجميجمة، ومشغرة، وقلايا (البقاع الغربي) وحاروف".

وتزامن ذلك مع تجدّيد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدة تول في قضاء النبطية، كما شن سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف، وكفرتبنيت، ومحيط الميتم في شوكين.

وجاءت الغارات مع تعرض بلدات يحمر آرنون كفرتبنيت، النبطية الفوقا وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.