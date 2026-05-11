أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد اليوم، مشاورات أمنية على خلفية رد إيران على مقترح أمريكا.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن نتنياهو، سيعقد نقاشًا أمنيًا ظهرًا، في ظلّ الأزمة التي تعصف بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس الأحد، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب في إيران «لم تنتهِ بعد»، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصّب.

وقال نتنياهو، في حديث لبرنامج «60 دقيقة»، لشبكة «سي بي إس»: «أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنتهِ بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصّب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها».

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب: «تدخل وتنقله خارجًا»، مشيرًا إلى أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا مشابهًا. وأضاف: «لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، لكن ما قاله الرئيس ترامب لي (هو) أريد الدخول».

وبعد أيام ‌من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس الأحد، ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المتحالفة من إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قدمت مطلبا بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

وفي غضون ساعات، رفض ترامب مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: «لا يعجبني هذا، غير مقبول على الإطلاق»، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت إنهاء القتال قبل بدء المحادثات حول القضايا الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.