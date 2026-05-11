إيران: مقترحنا لإنهاء الحرب مع أمريكا مشروعٌ وسَخيٌ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل ‌بقائي، اليوم الاثنين، إن مقترح طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروع وسخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.

وأضاف بقائي: "مطلبنا مشروع: المطالبة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة الأمريكيين، والإفراج عن ‌الأصول الإيرانية التي جُمدت ظلما في البنوك بسبب ضغوط الولايات المتحدة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أن "المرور الآمن عبر مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان من المطالب الأخرى لإيران، وهذا عرض سخي ومسئول من أجل أمن المنطقة".

وأصدرت إيران، أمس الأحد، ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المتحالفة من إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قدمت مطلبا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

أدى الرفض السريع من جانب الرئيس دونالد ترامب لرد إيران على مقترح السلام الأمريكي إلى ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من أن يستمر الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز.