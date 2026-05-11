رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش

• دعبس يشيد بالنهضة التعليمية في عهد السيسي بوجود 128 جامعة و182 معهد عالي



قدم الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ خطة عمل و روشتة لعلاج مشاكل التعليم من حيث تطوير المناهج والقبول في الجامعات والقضاء على ظاهرة الغش وتأمين الثانوية العامة.

وقال دعبس في كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة الأول بشأن استيضاح سياسية الحكومة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، والثاني بشأن استيضاح سياسية الحكومة لتأمين الثانويه العامة.

وأوضح دعبس، أنه لابد من دراسة تجربة بعض الدول والاستفادة منها لان الثانوية العامة أو ما يعادلها ليست هي المؤهلة وحدها للقبول بالجامعات بل هناك أمور ومراحل عديدة بالإضافة إلي المجموع مثل امتحان القبول بالجامعة أو الكلية الراغب في الالتحاق بها الطالب من حيث المهارات والمعلومات والقدرات التي تؤهله لتلك الكلية وهذا يتم في العالم كله وهذا يقضي علي ظاهرة الغش في الثانوية العامة لأنها لن تكون المحدد الوحيد.

وطالب دعبس بتطبيق هذا النظام وإلغاء مكتب التنسيق الذي أنشأ سنة 1951 وكان عدد الجامعات في مصر 3 فقط وكان عدد الطلاب في التوجيهية 110 ألف طالب ولكن الآن هناك مستجدات وتطورات، ففي عهد الرئيس السيسي يوجد 128 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وفروع لجامعات أجنبية بالإضافة إلى 182 معهد عالي في مختلف المجالات ووصل عدد الطلاب في الثانوية العامة إلى 820 ألف طالب. وتابع: "الأمور اختلفت ولِم هناك حاجة لمكتب تنسيق؟".

وطالب دعبس بأن يتم التعامل مع المدارس بنظام الساعات المعتمدة كما هو الحال في الجامعات وهذا متبع في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تقديم كل مادة حسب ساعات دراستها وعند حصول الطالب على إجمالي عدد 175 ساعة عمل دراسي معتمدة يحصل علي الدبلومة المدرسية العليا ويتقدم بتلك الشهادة للجامعة ويحدد له امتحان القبول".

وفيما يخص المناهج الدراسية، قال دعبس إنه يحب إضافة بعض المواد في التعليم قبل الجامعي مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات حتى ولو كانت أساسيات لتلك المواد حتى يتلائم الخريج بسوق العمل وهذا النظام متبع في جامعة هارفارد الأمريكية حيث يعرض على الطالب بعض المشاكل التي تواجه المجتمع في هذه الأمور والعمل على حلها.

وبالنسبة لأسلوب التدريس، قال دعبس: يجب تغييره نهائيا بحيث يكون التعامل بين الأستاذ و الطالب عبارة عن ورش عمل ومشاريع وحلقات نقاشية وتحليل، ويستعين الطالب دائما بالمكتبة والكتب التي تخدم الموضوع وهو ما يعرف بنظام الفصل المقلوب الذي يؤدي إلى تنمية الفكر والمعرفة واكتساب المهارات وترسيخ المعلومات بدلا من الحفظ والتلقين.