ميرتس يؤكد تماسك الناتو رغم سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تفاؤله باستمرار تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" رغم التوترات مع الولايات المتحدة وإعلان واشنطن عن سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ميرتس في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت إن "قوة الحلف لا تعتمد فقط على عدد الجنود، بل على الأهداف المشتركة، وهذه الوحدة ما زالت قائمة حتى الآن".

وأضاف ميرتس: "ليس لدي أي شك في أن الولايات المتحدة لديها مصلحة كبيرة في وجود شطر أوروبي قوي داخل الحلف إلى جانبها، والعكس صحيح أيضًا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عزمها سحب نحو خمسة آلاف جندي من أصل نحو 39 ألف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا. وجاء هذا الإعلان على خلفية تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني ميرتس.

يذكر أن ميرتس حل ضيفاً في ستوكهولم بصفته رئيساً للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، وصنفت وسائل الإعلام السويدية ظهوره هناك كبداية للحملة الانتخابية لرئيس الحكومة السويدية كريسترسون، حيث من المقرر أن يتوجه الناخبون في السويد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد في 13 سبتمبر المقبل.