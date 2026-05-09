الصين تدعو ألمانيا إلى حث الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه نحو الحمائية

دعت الصين ألمانيا للاضطلاع بـ"دور بناء" في حث الاتحاد الأوروبي على عدم الانجراف أكثر نحو الحمائية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم السبت، إن بكين تأمل في أن تقوم ألمانيا بالمساعدة "في بناء علاقات اقتصادية وتجارية عادلة ومنفتحة وشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو خلال لقاء بتقنية الفيديو كونفرانس أمس الجمعة، مع وزيرة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، إن الحفاظ على استقرار طويل الأمد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أمر ضروري من أجل الاقتصاد العالمي وسط بيئة دولية مليئة بالتعقيدات والتحديات.

كانت الصين قد أعربت عن أملها في أن تلعب فرنسا دورا نشطا في تشجيع الاتحاد الأوروبي على إبقاء أسواقه مفتوحة، إضافة إلى حل النزاعات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ عام 2024 رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك بعد تحقيق في مكافحة الإعانات التي تقدمها الحكومة الصينية، خلص إلى أن هذه السيارات تستفيد من دعم حكومي غير عادل، ما يمنحها أفضلية سعرية تُخل بالمنافسة داخل السوق الأوروبية.