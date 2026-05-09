إسبانيا: إتمام الاستعدادات لإعادة ركاب سفينة هونديوس إلى بلدانهم

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زميلته وزيرة الصحة مونيكا جارسيا، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، في مدريد اليوم السبت إتمام الاستعدادات لإعادة الركاب الألمان وغيرهم من الركاب الأوروبيين على متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس"، التي شهدت تفشيًا لفيروس هانتا، إلى بلادهم انطلاقًا من جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وقال مارلاسكا: "أؤكد أن رحلات الإعادة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا قد جرى التخطيط لها بالفعل".

ولم تصدر السلطات الألمانية في البداية معلومات دقيقة بشأن عملية إعادة المواطنين، أو احتمال فرض حجر صحي عليهم داخل ألمانيا.

ويوجد على متن السفينة ركاب وأفراد طاقم ينتمون إلى 23 دولة.

وأضاف مارلاسكا أن الاتحاد الأوروبي وفّر، عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، طائرتين للدول الأعضاء التي لا تمتلك قدرات نقل جوي من هذا النوع. وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة، وهما من خارج الاتحاد الأوروبي، أعلنتا تنظيم رحلات إعادة إلى الوطن، وهي رحلات مخصصة لنقل المواطنين من الخارج إلى بلدانهم في حال كانوا عالقين في مكان ما أو محتاجين إلى رعاية طبية.

ومن المتوقع أن تصل سفينة "هونديوس" صباح غد الأحد بين الساعة الرابعة والسادسة بالتوقيت المحلي إلى قبالة ميناء جرانادييا جنوب تينيريفي، بحسب ما أعلنته وزيرة الصحة الإسبانية التي نوهت إلى ان إنزال الركاب لن يبدأ إلا بعد شروق الشمس.

وبحسب الوزارة، سيخضع جميع الركاب على متن السفينة للفحص لرصد أي أعراض مرضية. ومن المرجح أن يُنقل الإسبان الأربعة عشر أولًا إلى مطار تينيريفي الجنوبي القريب، حيث ستقلهم طائرة عسكرية إلى مدريد للخضوع للحجر الصحي داخل أحد المستشفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة جارسيا أنه لن يُنقل أي ركاب إلى اليابسة إلا بعد أن تصبح الطائرة المخصصة لهم جاهزة للإقلاع. وعندها سيُنقل الأشخاص من الجنسية نفسها على دفعات صغيرة بواسطة قوارب من السفينة الراسية، ثم تُقلهم حافلات مباشرة إلى مدرج المطار نحو طائرتهم. كما سيُطلب منهم ترك حقائبهم على متن السفينة باستثناء حقيبة يد خفيفة.