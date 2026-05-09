روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار بوساطة ترامب خلال احتفالات يوم النصر

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، والذي تم بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، استنادا إلى معلومات من وزارة الدفاع، أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عسكرية روسية وبنية تحتية مدنية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية.

وأضاف التقرير أن مناطق كالوجا وتولا وسمولينسك وكورسك وبريانسك وبلجورود الروسية تعرضت لهجمات، إلى جانب جمهورية الشيشان ومنطقتي ستافروبول وكراسنودار في جنوب روسيا.

ولم يصدر في البداية أي تأكيد لهذه الهجمات من الجانب الأوكراني. لكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أفادت بوقوع 45 هجوما روسيا بحلول الصباح الباكر في المناطق المتنازع عليها شرق أوكرانيا في إقليم دونباس.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن 12 هجوما من الجانب الأوكراني. وقالت الوزارة إن القوات الروسية ردت على هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي الأوكراني .

ولم يتسن التحقق من المعلومات الصادرة عن الجانبين بشكل مستقل. وكانت اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في الحرب، التي اندلعت بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، قد شهدت أيضا انتهاكات واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وقف إطلاق النار صمد من الجانب الروسي خلال العرض العسكري السنوي ليوم النصر في 9 مايو. وأضاف أنه لم تكن هناك أي محاولات من أوكرانيا لتعطيل العرض الذي أقيم لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية عام 1945.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة بعدم مهاجمة العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو عقب وساطة أمريكية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك اتصالات مكثفة جرت مع الولايات المتحدة بسبب التهديدات التي أطلقتها كييف بشأن العرض العسكري. ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة ترامب حتى بعد غد الاثنين.