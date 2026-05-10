خامنئي يطلع رئيس أركان الجيش الإيراني على تدابير جديدة لمواصلة العمليات العسكرية

أطلع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، خلال لقاء مع قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء عبد اللهي، على تقرير بشأن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، شمل الجيش والحرس الثوري وقوات الأمن وحرس الحدود ووزارة الدفاع وقوات التعبئة.

وأوضح اللواء عبد اللهي، خلال اللقاء، أن القوات الإيرانية تتمتع بـ«استعداد دفاعي وهجومي كامل» وبخطط استراتيجية وتجهيزات عسكرية لمواجهة ما وصفه بـ«الأعمال العدائية الأمريكية والإسرائيلية»، مؤكدًا أن أي «خطأ استراتيجي أو اعتداء» سيُقابل بـ«رد سريع وحازم وقوي».

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية «ملتزمة بأوامر القائد العام»، وستواصل الدفاع عن «الثورة الإسلامية والسيادة والمصالح الوطنية الإيرانية»، مشددًا على أن القوات الإيرانية ستجعل «الأعداء يندمون على أي نوايا عدوانية»، وفقا لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية.

من جانبه، أشاد، مجتبى خامنئي، بما وصفه بـ«بطولات القوات المسلحة» خلال الحرب الدائرة، معتبرًا أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها القيادة الإيرانية ساهمت في إفشال مخططات الأعداء وتحقيق «انتصارات كبيرة»، قبل أن يعلن، بحسب الوكالة، عن «تدابير جديدة وحاسمة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الأعداء بكل قوة».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.