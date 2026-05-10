برلين تشكك في اقتراح بوتين أن يكون شرودر وسيطا في الحرب في أوكرانيا

ردت الحكومة الألمانية بتشكك بالغ إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نهاية محتملة لحربه في أوكرانيا ووساطة محتملة من قبل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر.

وقالت مصادر حكومية في برلين اليوم الأحد إنها درست تعليقات بوتين، واصفة إياها بأنها سلسلة من العروض الرمزية ضمن استراتيجية هجين روسية معروفة. وأضافت المصادر "لكن ألمانيا وأوروبا لن تسمحا بأن يحدث انقساما بينهما بسبب ذلك".

وأضافت المصادر أن روسيا لم تغير شروطها، لذلك خيار المفاوضات لم يكن له مصداقية. وتابعت أن "أول اختبار مصداقية سيكون لروسيا لتمديد وقف إطلاق النار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر كوسيط أوروبي محتمل في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في أعقاب الاحتفالات بيوم النصر في موسكو أمس السبت، قال بوتين "من بين جميع السياسيين الأوروبيين، أفضل المحادثات مع شرودر" وقال الزعيم الروسي أيضا إنه يعتقد أن الحرب تتجه نحو النهاية.

وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال مكتب شرودر إن المستشار الأسبق، الذي يعتبره الكثيرون في ألمانيا مخزيا بسبب علاقاته المستمرة مع بوتين، لن يعلق.

وأكد بوتين أن حلا سلميا للصراع المستمر منذ فترة طويلة يقع على عاتق أوكرانيا وروسيا. مردفا :"لكن إذا رغب شخص ما في المساعدة، سنكون ممتنين".