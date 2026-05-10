روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك هدنة الثلاثة أيام برعاية الولايات المتحدة

اتهمت روسيا، أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بينما قال مسئولون أوكرانيون إن شخصا قُتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية بطائرات بدون طيار (درونز) وقصف مدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال فلاديمير سالدو، المسئول المعين من موسكو في منطقة خيرسون، إن شخصين أُصيبا جراء قصف أوكراني في المنطقة.

وفي سياق متصل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بارتكاب أكثر من 1000 خرق لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الوزارة، إن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع مدنية في عدة مناطق روسية ونفذت ضربات على مواقع عسكرية روسية على خط الجبهة.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية "ردت بالمثل" على هذه الانتهاكات.

في المقابل، قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجمات، لكنهم توقفوا عن اتهام موسكو بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ يوم السبت.

وقال إيفان فيدوروف، رئيس منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة قصف وهجمات بدرونز.

كما قال أولكسندر بروكودين، رئيس منطقة خيرسون، إن سبعة أشخاص أصيبوا خلال الفترة نفسها.

وفي مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة الإقليمية، إن خمسة أشخاص أصيبوا عندما أدى هجوم بطائرات بدون طيار (درونز) روسية إلى إلحاق أضرار بعمارة سكنية من تسعة طوابق في المنطقة الصناعية، وذلك في وقت متأخر من مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن روسيا وأوكرانيا استجابتا لطلبه بوقف إطلاق نار يمتد من السبت إلى الاثنين تزامنا مع "يوم النصر"، وهو الاحتفال الروسي بهزيمة ألمانيا النازية.

وأضاف ترامب أن هناك أيضا تبادلا للأسرى، معتبرا أن توقف القتال قد يكون "بداية النهاية" للحرب.