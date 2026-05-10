الفلبين تستدعى رئيس الشرطة السابق للتحقيق بشأن عمليات القتل خلال رئاسة دوتيرتي

أعلن وزير الداخلية الفلبيني خوانيتو فيكتور ريمولا، اليوم الأحد، أنه سيتم استدعاء رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية السابق ضمن تحقيق جديد بشأن عمليات القتل التي وقعت خارج نطاق القضاء خلال عمليات قمع المخدرات التي أمر بها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.

وقال ريمولا، إنه سيتم استدعاء رونالد ديلا روسا، وهو الآن نائب بالبرلمان، غدا الاثنين.

ووقعت الآلاف من عمليات القتل لمشتبه بهم فقراء في قضايا قتل عندما كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو بجنوب الفلبين، وبعد ذلك أصبح رئيسا خلال عام 2016. وأثارت عمليات القتل خلال المداهمات الشرطية قلق الجماعات الحقوقية والحكومات الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

وتم إلقاء القبض على دويرتي، 81 عاما، في مارس 2025، ونٌقل إلى هولندا، حيث يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية.

وتم استدعاء ديلا روسا، رئيس شرطة مدينة دافاو السابق، الذي عينه دوتيرتي لقيادة الشرطة الوطنية، في ظل تكهنات أنه يواجه اعتقالا وشيكا بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يظهر ديلا روسا في مجلس الشيوخ منذ نوفمبر 2025 عقب ورود تقارير بأنه سيتم إلقاء القبض عليه.

وقال ريمولا إن التحقيق بشأن ديلا روسا سيكون" بداية عملية محاسبة عن كل ما وقع خلال هذه الأعوام السوداء التي أصبحت فيها عمليات القتل خارج نطاق القضاء سياسة دولة".